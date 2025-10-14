easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagmittag stark gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 5,2 Prozent auf 4,88 GBP.

Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 5,2 Prozent im Plus bei 4,88 GBP. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 5,17 GBP. Bei 5,10 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 7.385.214 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 17,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,220 GBP ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,29 GBP.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,657 GBP je Aktie.

