DAX 24.648 +0,2%ESt50 5.637 -0,2%MSCI World 4.343 -0,2%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.003 -0,2%Bitcoin 105.430 -0,6%Euro 1,1601 -0,2%Öl 66,05 -0,1%Gold 4.024 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Gerresheimer A0LD6E BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Dow leichter -- DAX steigt - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
+87,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net deutlich im Plus +87,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net deutlich im Plus
Ölpreise stoppen jüngsten Anstieg - die Gründe Ölpreise stoppen jüngsten Anstieg - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

easyJet Aktie

Kaufen
Verkaufen
easyJet Aktien-Sparplan
5,50 EUR +0,06 EUR +1,10 %
STU
4,72 GBP +0,01 GBP +0,13 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,02 Mrd. EUR

KGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JTC1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EJTTF

Bernstein Research

easyJet Market-Perform

14:46 Uhr
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,50 EUR 0,06 EUR 1,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 560 auf 520 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Market-Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
4,73 £		 Abst. Kursziel*:
9,86%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
4,72 £		 Abst. Kursziel aktuell:
10,15%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,19 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

14:46 easyJet Market-Perform Bernstein Research
07.10.25 easyJet Outperform RBC Capital Markets
25.09.25 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 easyJet Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

finanzen.net easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Donnerstagvormittag ins Plus
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts
finanzen.net easyJet Aktie News: Anleger greifen bei easyJet am Mittag zu
finanzen.net FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net easyJet-Aktie: Was Analysten von easyJet erwarten
finanzen.net FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich fester
finanzen.net FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 10 Jahren verloren
BBC EasyJet pilot suspended after 'drunk and naked' incident
Financial Times EasyJet warns of dent to profits from strikes and higher fuel costs
RTE.ie EasyJet warns on profit hit from French air strike
Globes easyJet extends suspension of Israel flights to 2026
EQS Group Director/PDMR Shareholding
Globes easyJet extends Israel flight suspension until August
EQS Group Director/PDMR Shareholding
Financial Times EasyJet and peers spy a just-hot-enough summer
RSS Feed
easyJet plc zu myNews hinzufügen