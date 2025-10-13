easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei easyJet am Montagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,66 GBP zu.

Um 15:53 Uhr wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 4,66 GBP nach oben. Bei 4,68 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 4,63 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 736.732 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,78 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,86 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der easyJet-Aktie wird bei 6,29 GBP angegeben.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,657 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher