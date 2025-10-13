easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet macht am Montagvormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,64 GBP.

Das Papier von easyJet legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,64 GBP. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 4,65 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,63 GBP. Bisher wurden heute 94.534 easyJet-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 13,51 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,29 GBP.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,660 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

