easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet haussiert am Dienstagnachmittag

14.10.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 5,9 Prozent auf 4,91 GBP.

easyJet plc
5,84 EUR 0,38 EUR 6,92%
Um 15:52 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 5,9 Prozent auf 4,91 GBP. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,17 GBP. Bei 5,10 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.530.301 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Mit Abgaben von 18,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,29 GBP.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,657 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
10:16easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:16easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen