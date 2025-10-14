easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet haussiert am Dienstagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 5,9 Prozent auf 4,91 GBP.
Um 15:52 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 5,9 Prozent auf 4,91 GBP. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,17 GBP. Bei 5,10 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.530.301 easyJet-Aktien.
Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Mit Abgaben von 18,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,29 GBP.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,657 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
Datum
|Rating
|Analyst
10:16
easyJet Market-Perform
Bernstein Research
09.10.2025
easyJet Market-Perform
Bernstein Research
07.10.2025
easyJet Outperform
RBC Capital Markets
25.09.2025
easyJet Neutral
JP Morgan Chase & Co.
19.09.2025
easyJet Hold
Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
07.10.2025
easyJet Outperform
RBC Capital Markets
09.09.2025
easyJet Buy
UBS AG
21.07.2025
easyJet Outperform
RBC Capital Markets
21.07.2025
easyJet Buy
UBS AG
18.07.2025
easyJet Overweight
Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
10:16
easyJet Market-Perform
Bernstein Research
09.10.2025
easyJet Market-Perform
Bernstein Research
25.09.2025
easyJet Neutral
JP Morgan Chase & Co.
19.09.2025
easyJet Hold
Deutsche Bank AG
16.09.2025
easyJet Market-Perform
Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
18.04.2023
easyJet Underweight
JP Morgan Chase & Co.
28.03.2023
easyJet Underweight
JP Morgan Chase & Co.
02.02.2023
easyJet Underweight
JP Morgan Chase & Co.
26.01.2023
easyJet Sell
Deutsche Bank AG
25.01.2023
easyJet Underweight
JP Morgan Chase & Co.
