easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet schießt am Vormittag hoch

easyJet im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von easyJet. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 9,8 Prozent auf 5,09 GBP zu.

Um 09:07 Uhr wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 9,8 Prozent auf 5,09 GBP nach oben. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,17 GBP an. Bei 5,10 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 823.153 easyJet-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 13.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 16,00 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,01 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,220 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,29 GBP an.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,657 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher