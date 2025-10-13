easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,65 GBP.

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 4,65 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 4,68 GBP. Bei 4,63 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 371.962 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,02 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Mit einem Kursverlust von 13,70 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,220 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,29 GBP.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,660 GBP je Aktie.

