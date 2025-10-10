easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,68 GBP.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,68 GBP. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,66 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,73 GBP. Zuletzt wechselten 805.605 easyJet-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 26,16 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,220 GBP je easyJet-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,29 GBP.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,660 GBP je easyJet-Aktie.
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
