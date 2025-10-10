DAX24.597 -0,1%Est505.620 -0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.076 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,77 -2,2%Gold3.985 +0,2%
Aktie im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

10.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,68 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,44 EUR -0,05 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,68 GBP. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,66 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,73 GBP. Zuletzt wechselten 805.605 easyJet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 26,16 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,220 GBP je easyJet-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,29 GBP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,660 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

