easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,68 GBP.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,68 GBP. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,66 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,73 GBP. Zuletzt wechselten 805.605 easyJet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 26,16 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,220 GBP je easyJet-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,29 GBP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,660 GBP je easyJet-Aktie.

