easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gewinnt am Freitagvormittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von easyJet. Zuletzt konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,72 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,72 GBP. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,74 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,73 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.465 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 20,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 14,96 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,220 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,29 GBP für die easyJet-Aktie aus.
Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,660 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen