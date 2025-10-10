DAX24.634 +0,1%Est505.634 +0,2%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1577 +0,1%Öl64,95 -0,4%Gold3.993 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gewinnt am Freitagvormittag

10.10.25 09:27 Uhr

10.10.25 09:27 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gewinnt am Freitagvormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von easyJet. Zuletzt konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,72 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,72 GBP. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,74 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,73 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.465 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 20,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 14,96 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,220 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,29 GBP für die easyJet-Aktie aus.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,660 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

