easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Donnerstagvormittag ins Plus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,73 GBP nach oben.
Um 09:06 Uhr stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,73 GBP. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 4,74 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 4,73 GBP. Zuletzt wechselten 37.305 easyJet-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 13.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 17,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,34 GBP je easyJet-Aktie aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,661 GBP je Aktie belaufen.
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
