easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von easyJet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,68 GBP zu.

Um 15:52 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 4,68 GBP zu. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,70 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,66 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 987.427 Aktien.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 16,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,134 GBP je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,34 GBP.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,661 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

