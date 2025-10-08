easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochvormittag gefragt
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,67 GBP zu.
Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,67 GBP. Bei 4,67 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 4,66 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.837 Stück gehandelt.
Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Gewinne von 26,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,01 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,97 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,134 GBP ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,34 GBP für die easyJet-Aktie.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,661 GBP je Aktie aus.
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
