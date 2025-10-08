DAX24.463 +0,3%Est505.631 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,03 +0,5%Gold4.037 +1,3%
08.10.25 09:28 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochvormittag gefragt

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,67 GBP zu.

easyJet plc
5,45 EUR 0,02 EUR 0,41%
Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,67 GBP. Bei 4,67 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 4,66 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.837 Stück gehandelt.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Gewinne von 26,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,01 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,97 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,134 GBP ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,34 GBP für die easyJet-Aktie.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,661 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

