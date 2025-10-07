easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 4,67 GBP.
Die easyJet-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,67 GBP abwärts. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,66 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,69 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 282.618 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 14,08 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,32 GBP je easyJet-Aktie aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,661 GBP je easyJet-Aktie.
Analysen zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
