easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagnachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von easyJet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,70 GBP zu.

Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,70 GBP. Die easyJet-Aktie legte bis auf 4,72 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 4,69 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 646.854 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 25,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 16,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,134 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,34 GBP je easyJet-Aktie an.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,661 GBP in den Büchern stehen haben wird.

