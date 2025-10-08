DAX24.535 +0,6%Est505.632 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1633 -0,2%Öl66,09 +0,6%Gold4.035 +1,3%
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei easyJet am Mittag zu

08.10.25 12:08 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 4,68 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,6 Prozent auf 4,68 GBP. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,69 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,66 GBP. Zuletzt wechselten via London 427.112 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,27 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,134 GBP je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,34 GBP.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,661 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
