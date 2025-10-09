easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag nahe Nulllinie

easyJet im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von easyJet. Bei der easyJet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,72 GBP.

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 11:47 Uhr bei 4,72 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 4,76 GBP. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 4,71 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,73 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 593.018 easyJet-Aktien.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 25,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,34 GBP.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,661 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher