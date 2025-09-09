easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag verlustreich
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 2,4 Prozent auf 4,62 GBP ab.
Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 4,62 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,56 GBP aus. Bei 4,61 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.787.895 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 21,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 13,04 Prozent wieder erreichen.
easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,135 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,39 GBP aus.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,665 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:51
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:51
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
