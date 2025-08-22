easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von easyJet

Aktienentwicklung

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 5,08 GBP ab.

Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 5,08 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,05 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,13 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 49.881 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 13.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,30 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,01 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 20,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,135 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,58 GBP.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,668 GBP je easyJet-Aktie.

