easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet legt am Mittwochvormittag zu
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 4,84 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 4,84 GBP. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,84 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,83 GBP. Zuletzt wurden via London 127.827 easyJet-Aktien umgesetzt.
Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 20,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,135 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,29 GBP aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,662 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
