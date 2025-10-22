DAX24.264 -0,3%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1594 -0,1%Öl62,27 +1,0%Gold4.103 -0,5%
DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht -- Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Daimler Truck kooperiert mit HHLA und Kawasaki bei EU-Lieferkette für Wasserstoff - Aktien uneins
Kursentwicklung im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet legt am Mittwochvormittag zu

22.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 4,84 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,58 EUR 0,00 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 4,84 GBP. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,84 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,83 GBP. Zuletzt wurden via London 127.827 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 20,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,135 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,29 GBP aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,662 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen