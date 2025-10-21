easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit Verlusten

So bewegt sich easyJet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,84 GBP ab.

Der easyJet-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 4,84 GBP. Bei 4,84 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,85 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.305 easyJet-Aktien.

Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,08 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,29 GBP an.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,662 GBP je Aktie aus.

