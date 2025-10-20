DAX24.133 +1,3%Est505.652 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1655 -0,1%Öl61,12 -0,4%Gold4.256 +0,2%
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
Kursentwicklung

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag mit negativen Vorzeichen

20.10.25 12:05 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 4,81 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,69 EUR 0,09 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,4 Prozent auf 4,81 GBP ab. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,80 GBP ab. Mit einem Wert von 4,89 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 404.546 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,75 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 19,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,29 GBP.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,662 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Nachrichten zu easyJet plc

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

