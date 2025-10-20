easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 4,81 GBP.
Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,4 Prozent auf 4,81 GBP ab. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,80 GBP ab. Mit einem Wert von 4,89 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 404.546 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,75 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 19,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,29 GBP.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,662 GBP je Aktie belaufen.
easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
