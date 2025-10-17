easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der easyJet-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 4,84 GBP.

Um 09:06 Uhr ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 4,84 GBP. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 4,81 GBP. Bei 4,84 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 133.642 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,07 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 17,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,135 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,29 GBP für die easyJet-Aktie.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,662 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

