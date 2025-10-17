easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagnachmittag im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,86 GBP.

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 4,86 GBP. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,80 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,84 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.846.024 easyJet-Aktien.

Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 21,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,29 GBP für die easyJet-Aktie.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,662 GBP je easyJet-Aktie.

