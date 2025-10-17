easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet verzeichnet am Mittag Verluste

Aktie im Blick

Um 11:48 Uhr ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 4,84 GBP. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 4,80 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,84 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 920.944 Stück gehandelt.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 21,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,12 Prozent.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,29 GBP.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,662 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

