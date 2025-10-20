DAX 24.280 +0,1%ESt50 5.680 +0,0%MSCI World 4.344 +0,0%Top 10 Crypto 14,83 -5,1%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.872 -2,2%Euro 1,1629 -0,2%Öl 60,75 -0,3%Gold 4.301 -1,3%
easyJet Aktie

easyJet Aktien-Sparplan
5,58 EUR -0,09 EUR -1,52 %
XETRA
4,82 GBP -0,05 GBP -0,93 %
LSE
Marktkap. 4,22 Mrd. EUR

KGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

Bernstein Research

easyJet Market-Perform

08:46 Uhr
easyJet Market-Perform
easyJet plc
5,58 EUR -0,09 EUR -1,52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Market-Perform" belassen. Die anlaufende Quartalsberichtssaison dürfte für alle Fluggesellschaften außer Ryanair rückläufige Ticketpreise belegen, schrieb Alex Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei der Lufthansa sieht er die größten Risiken für die Durchschnittserlöse. Der Blick auf einige US-Airlines lasse aber hoffen, dass sich die Trends im Schlussquartal wieder verbesserten. IAG bleibt Irvings Favorit. Das Passagierwachstum an Europas Flughäfen werde nach der starken Sommernachfrage wohl nachlassen. Aeroports de Paris und Aena litten unter der heimischen Schwäche. Der Experte bevorzugt Fraport, auch gegenüber Flughafen Zurich./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 21:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Market-Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
4,86 £		 Abst. Kursziel*:
7,00%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
4,82 £		 Abst. Kursziel aktuell:
8,00%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,19 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

08:46 easyJet Market-Perform Bernstein Research
15.10.25 easyJet Hold Deutsche Bank AG
14.10.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
09.10.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
07.10.25 easyJet Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

