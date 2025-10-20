easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet reagiert am Montagvormittag positiv
Die Aktie von easyJet gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 4,91 GBP. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 4,91 GBP zu. Mit einem Wert von 4,89 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 30.560 easyJet-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,01 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,135 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,29 GBP je easyJet-Aktie aus.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,662 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
