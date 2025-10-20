DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.998 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,77 -0,9%Gold4.349 +2,3%
Profil
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von easyJet

20.10.25 16:08 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von easyJet

Die Aktie von easyJet gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,87 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,69 EUR 0,09 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie notierte um 15:51 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 4,87 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 4,80 GBP. Bei 4,89 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 793.110 easyJet-Aktien.

Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 21,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 17,54 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,135 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,29 GBP.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,662 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

