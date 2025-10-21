easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,8 Prozent auf 4,77 GBP ab.
Die easyJet-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 1,8 Prozent auf 4,77 GBP nach. Die größten Abgaben verzeichnete die easyJet-Aktie bis auf 4,75 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,85 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.485.241 easyJet-Aktien den Besitzer.
Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,75 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,92 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,29 GBP.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,662 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
