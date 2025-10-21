easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 4,80 GBP.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,80 GBP. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 4,79 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,85 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 759.845 easyJet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 23,13 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Mit einem Kursverlust von 16,34 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,135 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,29 GBP an.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,662 GBP fest.

