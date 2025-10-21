DAX24.309 +0,2%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,47 +0,9%Gold4.263 -2,1%
Kursverlauf

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagmittag mit Verlusten

21.10.25 12:05 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagmittag mit Verlusten

21.10.25 12:05 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 4,80 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,58 EUR -0,10 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,80 GBP. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 4,79 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,85 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 759.845 easyJet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 23,13 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Mit einem Kursverlust von 16,34 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,135 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,29 GBP an.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,662 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
08:46easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
