easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von easyJet zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 4,84 GBP.

Um 11:48 Uhr wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,84 GBP nach oben. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 4,87 GBP. Bei 4,83 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 346.449 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 17,08 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP aus. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,29 GBP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,662 GBP im Jahr 2025 aus.

