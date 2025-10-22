easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von easyJet. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 2,4 Prozent auf 4,92 GBP zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,4 Prozent auf 4,92 GBP. Die easyJet-Aktie legte bis auf 4,92 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,83 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 835.751 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,18 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 18,35 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,29 GBP.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,662 GBP je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
