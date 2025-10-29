easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochvormittag mit Verlusten

easyJet im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von easyJet. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 4,78 GBP.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 4,78 GBP. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,78 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,82 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 44.607 Aktien.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 23,58 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,04 Prozent.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,29 GBP für die easyJet-Aktie.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,656 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

