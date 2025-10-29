easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gibt am Mittwochnachmittag nach

easyJet im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von easyJet. Der easyJet-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 4,79 GBP.

Die easyJet-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,79 GBP. Die easyJet-Aktie sank bis auf 4,76 GBP. Bei 4,82 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.224.715 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 18,89 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Abschläge von 16,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,29 GBP.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,656 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

