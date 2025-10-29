DAX24.278 ±0,0%Est505.732 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.072 +0,1%Euro1,1642 -0,1%Öl64,63 +0,3%Gold4.024 +2,1%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Aktienkurs im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag freundlich

29.10.25 12:04 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 4,84 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 4,84 GBP. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,85 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 4,82 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 539.929 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 22,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,134 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der easyJet-Aktie wird bei 6,29 GBP angegeben.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,656 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
