easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 4,84 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 4,84 GBP. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,85 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 4,82 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 539.929 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 22,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,134 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der easyJet-Aktie wird bei 6,29 GBP angegeben.
Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,656 GBP fest.
