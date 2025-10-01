DAX24.118 +1,0%Est505.583 +1,0%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.649 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1751 +0,1%Öl65,35 -2,6%Gold3.865 +0,2%
So bewegt sich eBay

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Mittwochnachmittag schwächer

01.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 90,83 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
77,24 EUR -0,30 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eBay-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 90,83 USD. Im Tief verlor die eBay-Aktie bis auf 90,55 USD. Mit einem Wert von 90,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 103.478 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 56,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 61,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,20 Prozent auf 2,74 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,45 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

