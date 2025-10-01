eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Mittwochnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 90,83 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die eBay-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 90,83 USD. Im Tief verlor die eBay-Aktie bis auf 90,55 USD. Mit einem Wert von 90,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 103.478 eBay-Aktien den Besitzer.
Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 56,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 61,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,20 Prozent auf 2,74 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,45 USD je eBay-Aktie.
