eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen

09.10.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 90,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
79,14 EUR -1,05 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 90,35 USD. Im Tief verlor die eBay-Aktie bis auf 89,88 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,21 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 644.892 Stück.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 11,95 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 56,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 60,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 USD je eBay-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,74 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

