eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von eBay gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die eBay-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 92,28 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die eBay-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 92,28 USD. In der Spitze büßte die eBay-Aktie bis auf 91,75 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,06 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 731.915 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 9,61 Prozent Luft nach oben. Bei 56,40 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,88 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

eBay ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2,58 Mrd. USD eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

