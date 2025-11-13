eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Donnerstagabend im Minus

eBay im Blick

Die Aktie von eBay gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 85,60 USD nach.

Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 85,60 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die eBay-Aktie bis auf 85,02 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,79 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 495.520 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Mit einem Zuwachs von 18,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,73 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 45,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 29.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,87 Mrd. USD – ein Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2,59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 5,46 USD je Aktie aus.

