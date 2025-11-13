eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay tendiert am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 87,72 USD.

Mit einem Kurs von 87,72 USD zeigte sich die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die eBay-Aktie sogar auf 88,08 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die eBay-Aktie bis auf 87,18 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,79 USD. Zuletzt wechselten 77.225 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 13,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,73 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 33,05 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,08 USD aus.

Am 29.10.2025 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2,87 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,46 USD fest.

