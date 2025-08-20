DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.639 +1,9%Nas21.502 +1,9%Bitcoin99.621 +2,9%Euro1,1719 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
Blick auf eBay-Kurs

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gibt am Freitagabend nach

22.08.25 20:25 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gibt am Freitagabend nach

Die Aktie von eBay gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 98,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
85,49 EUR 0,56 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eBay-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 98,68 USD. Die Abwärtsbewegung der eBay-Aktie ging bis auf 98,16 USD. Mit einem Wert von 99,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 797.487 eBay-Aktien umgesetzt.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (56,40 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 42,85 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eBay am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 2,74 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,45 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu eBay Inc.

DatumMeistgelesen
