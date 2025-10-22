eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Mittwochabend mit Verlusten

eBay im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von eBay. Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 94,82 USD abwärts.

Die eBay-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 94,82 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 94,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,71 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 582.860 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 6,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 1,08 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 2,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2,58 Mrd. USD umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 5,46 USD im Jahr 2025 aus.

