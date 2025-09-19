eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay zeigt sich am Dienstagabend gestärkt
Die Aktie von eBay gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 90,74 USD. Die eBay-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 91,32 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 91,12 USD. Bisher wurden heute 448.442 eBay-Aktien gehandelt.
Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 10,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 56,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 60,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,08 USD aus.
eBay gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,74 Mrd. USD ausgewiesen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 5,45 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
