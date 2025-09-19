eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag mit Kurseinbußen

eBay im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eBay. Zuletzt ging es für die eBay-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 92,61 USD.

Die eBay-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 92,61 USD. Das bisherige Tagestief markierte eBay-Aktie bei 90,68 USD. Mit einem Wert von 93,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 241.516 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 56,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier.

Am 30.07.2025 äußerte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. eBay hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

