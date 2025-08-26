eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von eBay

eBay im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 92,42 USD abwärts.

Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,3 Prozent auf 92,42 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die eBay-Aktie bis auf 91,89 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,61 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 685.719 eBay-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 101,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,40 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 38,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.

Am 30.07.2025 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 2,74 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,20 Prozent gesteigert.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.

