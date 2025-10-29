eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Mittwochnachmittag kaum bewegt

So bewegt sich eBay

Die Aktie von eBay zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 99,55 USD bewegte sich die eBay-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der eBay-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 99,55 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eBay-Aktie bisher bei 99,61 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die eBay-Aktie bis auf 97,37 USD. Bei 98,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 400.093 eBay-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,74 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,46 USD je eBay-Aktie.

