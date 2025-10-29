DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.903 +0,3%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1588 -0,5%Öl64,82 +0,6%Gold3.937 -0,1%
29.10.25 20:23 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von eBay. Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 98,68 USD abwärts.

Die eBay-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 98,68 USD. Das bisherige Tagestief markierte eBay-Aktie bei 97,37 USD. Bei 98,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.333.456 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 101,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 2,44 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (56,40 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 74,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

Am 30.07.2025 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,79 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2,58 Mrd. USD eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 5,46 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

