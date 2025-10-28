DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
Kursentwicklung im Fokus

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay schiebt sich am Abend vor

28.10.25 20:23 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay schiebt sich am Abend vor

Die Aktie von eBay zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von eBay zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 100,60 USD.

Das Papier von eBay legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 100,60 USD. Die eBay-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,88 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,15 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 938.405 eBay-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,15 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 56,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

eBay-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Am 30.07.2025 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eBay 0,45 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2,58 Mrd. USD eingefahren.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,46 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

eBay und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

