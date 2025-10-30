eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

So entwickelt sich eBay

Die Aktie von eBay gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von eBay befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 14,2 Prozent auf 85,39 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die eBay-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 14,2 Prozent auf 85,39 USD. Zwischenzeitlich weitete die eBay-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,71 USD aus. Bei 85,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.646.370 eBay-Aktien.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 15,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (56,40 USD). Mit Abgaben von 33,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

eBay ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,74 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.

