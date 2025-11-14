Nagarro-Aktie: Mehr verdient - Aktienrückkauf
Der IT-Dienstleister Nagarro hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und mehr verdient.
Werte in diesem Artikel
Zudem will Nagarro das Kapital der Gesellschaft durch Einziehung eigener Aktien herabsetzen. Beschlossen wurde auch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro. Die Jahresprognose wurde bestätigt.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 4,8 Prozent auf 254,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Bereinigt um Währungseinflüsse belief sich das Plus auf 9,4 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) zog um mehr als ein Viertel auf 44 Millionen Euro. Die bereinigte Ebitda-Marge verbesserte sich von 14,3 Prozent auf 17,3 Prozent. Der Überschuss erhöht sich auf 21,4 Millionen Euro von 12,7 Millionen im Vorjahr.
Das Management beschloss zudem, knapp 854.000 eigene Aktien einzuziehen. Zudem sollen bis zu 450.000 Aktien für bis zu 20 Millionen Euro zurückgekauft werden. Das sind - nach der Kapitalherabsetzung - rund 3,48 Prozent des Grundkapitals.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|Nagarro SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.2025
|Nagarro SE Buy
|Warburg Research
|14.08.2025
|Nagarro SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.2025
|Nagarro SE Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Nagarro SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
