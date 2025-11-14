DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.550 -2,5%Euro1,1633 ±-0,0%Öl63,91 +1,3%Gold4.181 +0,2%
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Rivian, VW im Fokus
Einziehung eigener Aktien

Nagarro-Aktie: Mehr verdient - Aktienrückkauf

14.11.25 07:52 Uhr
Der IT-Dienstleister Nagarro hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und mehr verdient.

Zudem will Nagarro das Kapital der Gesellschaft durch Einziehung eigener Aktien herabsetzen. Beschlossen wurde auch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 4,8 Prozent auf 254,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Bereinigt um Währungseinflüsse belief sich das Plus auf 9,4 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) zog um mehr als ein Viertel auf 44 Millionen Euro. Die bereinigte Ebitda-Marge verbesserte sich von 14,3 Prozent auf 17,3 Prozent. Der Überschuss erhöht sich auf 21,4 Millionen Euro von 12,7 Millionen im Vorjahr.

Das Management beschloss zudem, knapp 854.000 eigene Aktien einzuziehen. Zudem sollen bis zu 450.000 Aktien für bis zu 20 Millionen Euro zurückgekauft werden. Das sind - nach der Kapitalherabsetzung - rund 3,48 Prozent des Grundkapitals.

/err/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Analysen zu Nagarro SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
15.08.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
14.08.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
26.05.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.01.2022Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
15.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
21.09.2021Nagarro SE HoldWarburg Research
