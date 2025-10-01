Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Blick auf Electronic Arts-Kurs

Die Aktie von Electronic Arts hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Electronic Arts-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 201,86 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Electronic Arts-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 201,86 USD. Kurzfristig markierte die Electronic Arts-Aktie bei 202,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Electronic Arts-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 201,50 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 201,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 181.090 Electronic Arts-Aktien.

Bei 203,75 USD markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 42,92 Prozent Luft nach unten.

Für Electronic Arts-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,920 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Electronic Arts-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,29 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.

